Moto3: Romano Fenati, la super pole e i consigli a Valentino Rossi

Romano Fenati, altra splendida pole puntando al massimo in gara a Silverstone. Non manca un simpatico siparietto con Valentino Rossi.

Dalle prime libere Moto3 è apparso inarrestabile. Romano Fenati ha anche riscritto per ben due volte il record assoluto di Silverstone, dominando ogni sessione, fino ad arrivare alla Q2. Con il rischio di non farcela, causa cadute e conseguenti bandiere gialle, ma riesce a sfruttare il tempo a disposizione per la zampata decisiva. Ecco quindi la seconda pole dopo il lunghissimo digiuno (da Silverstone 2017) interrotto in Austria. Il pilota Max Racing Team in questi giorni ha preso il volo, senza mai l’aiuto di giochi di scie. Scontato dire che mira a qualcosa di più del 5° posto messo a referto due settimane fa… Non è mancato anche un simpatico siparietto con Valentino Rossi.

“Il feeling con la mia moto è fantastico fin dalle prime libere” ha dichiarato il 25enne ascolano in conferenza stampa post qualifiche. “Mi sono sentito subito a mio agio. È importante per me: riuscire ad essere così veloci, da soli, sulla pista più veloce del mondiale è un grande passo avanti.” Come detto, un dominio fin dalle FP1 su una pista che sembra piacergli molto… Come mai? “Non so dire” è la risposta. “Il primo settore è la zona in cui mi sento più forte, amo in particolare le curve veloci, ma davvero non so. Il feeling è incredibile, non abbiamo cambiato nulla sulla moto. Non so dire perché, ma sono qui!”

Come anticipato, non è mancato un momento assieme a Valentino Rossi, che scatterà dall’ottava casella in griglia. Ma ecco il ‘retroscena’ ai microfoni di Sky Sport MotoGP, mentre stava commentando le sue qualifiche. “Il mio segreto? Mi sono fatto dare dei consigli da Romano, The King of Silverstone!” Nello specifico, “Mi sono fatto spiegare come fa ad entrare così forte in curva 1 ed in curva 11, visto che sembra che praticamente non freni. Ecco perché sono andato meglio.” Con abbraccio tra i due piloti a ribadire che “Il lavoro è una cosa, la parte umana un’altra. Non ci sono mai stati problemi con Vale”, come ha sottolineato Fenati.

Foto: motogp.com