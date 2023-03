Moto3: Romano Fenati, fuori gli artigli “Dobbiamo capire cosa ci manca”

Un inizio difficile, più di quanto ci si aspettasse. Romano Fenati non ha brillato in questi primi due giorni a Portimao, in contrasto con le buone sensazioni trovate nei test Moto3 prima del via. Nessun problema tecnico, ma è decisamente mancato qualcosa all’esperto pilota ascolano ed alla sua Honda. Alla fine le sue qualifiche si chiudono con l’11° posto in Q1, che tradotto significa la 25^ casella, il peggiore italiano in griglia. Servirà tirare fuori tutta la grinta già vista in passato, discorso valido anche per il compagno di box Matteo Bertelle, appena fuori dalla Q2 e 19° domani in griglia.

La nota dolente è che non ci saranno warm up per sistemare eventuali problematiche. Non sembra ce ne siano troppe per il pilota veneto, come detto discorso diverso per Fenati, a cui forse il turno pre-gara avrebbe dato una mano… Ma bisogna adeguarsi al nuovo format e tirare fuori gli artigli in gara per recuperare il terreno perduto. Ci sono 20 giri in programma in una Moto3 sempre combattutissima e ricca di incognite, come abbiamo visto anche in qualifica. Come se la caveranno i due ragazzi Snipers? Appuntamento domani alle 12:00 italiane per vedere come andrà la prima gara del 2023.

Romano Fenati, alla ricerca della strada giusta

“Siamo molto soddisfatti per Matteo, per un pelo non ha potuto combattere per una posizione migliore in griglia domani” ha sottolineato il boss Mirko Cecchini. Il riferimento è appunto alla Q2 mancata per circa un decimo. C’è poi da sistemare l’altro lato del box: “Stiamo lavorando per capire e migliorare con Romano. Stiamo provando varie modifiche sulla moto, dobbiamo trovare la strada giusta.” Il team manager Snipers ci aveva confessato di non essere un grande fan del nuovo format, soprattutto per l’importanza dei warm up della domenica mattina per le classi minori.

Come accennato, anche solo 10 minuti potevano dare una mano ad un Romano Fenati apparso più in difficoltà del previsto. I suoi numeri in Moto3 sono strabilianti, nessuno come lui, ma questa ripartenza nella categoria appare più ostica, nonostante le recenti prove ufficiali. “Ho fatto più fatica rispetto ai test” ha ammesso Fenati. “Mi manca il grip con la moto che avevo guadagnato durante quei giorni. Sia io che il team stiamo cercando di fare delle prove per capire cosa ci manca.” La gara, soprattutto in Moto3, è sempre un’altra storia: vedremo se il #55 riuscirà a graffiare in questo primo GP dell’anno.

Foto: Snipers Team