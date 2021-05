Romano Fenati conquista un gran secondo posto a Jerez. Primo podio stagionale ed una bella iniezione di fiducia per il campionato Moto3 2021.

Terza gara Moto3 consecutiva con almeno un pilota italiano presente sul podio. Questa volta è il turno di Romano Fenati, agguerrito protagonista di una gara come sempre adrenalinica nella classe minore del Motomondiale. Scattato dalla quinta casella in griglia, l’esperto pilota Max Racing Team si è tenuto nel gruppo, per poi sferrare l’attacco decisivo sul finale. Certo un aiuto è arrivato dal pasticcio all’ultima curva, ma è un secondo posto comunque meritato, risultato di un gran fine settimana sulla pista che l’ha visto ottenere la sua prima vittoria mondiale nel 2012. In seguito a referto un secondo successo ed un altro podio.

“Siamo partiti con la soft” ha sottolineato Romano Fenati a fine gara. “Vedevo però che all’inizio quelli con la hard ne avevano di più. Ma piano piano è andata meglio, anzi in seguito ne avevo di più io degli altri. È stato però difficile perché si era alzato il vento, quindi rimanere davanti senza scia era complicato. Io sono rimasto tranquillo nel gruppo, difendendo la posizione.” E tenendo nel mirino le KTM davanti. “Hanno fatto un gioco di squadra da paura. Peccato per l’ultima curva…” Ma per lui significa primo podio stagionale. “Sono molto contento, la moto era perfetta. Ora dobbiamo continuare su questa strada.”

Chiaramente non meno soddisfazione per Max Biaggi. “Romano ha fatto una gara fantastica!” ha dichiarato estasiato l’ex pilota e boss della squadra. “Ha dimostrato di avere le capacità per farlo e di avere la mentalità per essere aggressivo, quando ne ha bisogno. Tutta la squadra ha fatto un ottimo lavoro, dato che ha messo Romano nelle condizioni di avere un’ottima moto. Siamo felici e speriamo che mantenga questo livello per quante più gare possibile.” Tra due settimane si va a Jerez: nel palmares del pilota ascolano troviamo una vittoria ed un secondo posto. Si riparte da questo podio, Fenati è certo determinato a farsi vedere di nuovo.

Foto: Max Racing Team