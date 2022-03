Moto3 Qatar: Izan Guevara, il guizzo finale che vale la prima pole

Sembrava ormai fatta per Ayumu Sasaki, arrivato dalla Q1 e presosi presto la prima piazza in Q2. Ma ecco arrivare Izan Guevara, che proprio alla fine beffa il pilota giapponese e si prende la sua prima pole Moto3. Dopo il miglior crono a referto nelle FP2, ecco un’altra conferma del fatto che bisogna tenerlo d’occhio anche per la gara… Terza casella per Jaume Masiá, Andrea Migno e Dennis Foggia sono i migliori italiani ma partiranno dalla seconda fila. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanzano Sasaki e tre rookie

Si comincia con i ragazzi rimasti fuori dalla top 14, compresi gli italiani Nepa, Surra, Bartolini e Bertelle. Condizioni di visibilità decisamente peggiorate rispetto alle ultime libere a causa della nebbia arrivata dopo le FP3 MotoGP. Chi inizia a farsi vedere fin da subito è Ayumu Sasaki, rimasto in Q1 per la cancellazione del suo gran tempo nelle ultime libere e lanciatissimo in vetta alla classifica, dove rimane fino alla bandiera a scacchi. Dietro di lui c’è una tripletta di esordienti, ovvero Ivan Ortolá, l’acciaccato Daniel Holgado e Matteo Bertelle. Questi sono i quattro ragazzi che riescono a passare il turno.

Q2: Izan Guevara allo scadere

Stabilita la top 18, scatta così la battaglia per la prima pole position di questa stagione 2022. Con uno scatenato Ayumu Sasaki che si porta presto al comando (aiuta un gioco di squadra con John McPhee), seguito dagli italiani Dennis Foggia ed Andrea Migno, ma come sempre in Moto3 dovremo aspettare la bandiera a scacchi per avere la certezza delle posizioni in griglia di partenza. Non mancano certe manovre ormai note per la categoria… Proprio alla fine un lanciatissimo Izan Guevara gioca lo scherzetto al pilota del team di Max Biaggi: per soli 85 millesimi arriva la prima pole position dell’alfiere Aspar Team. Jaume Masiá risale all’ultimo ed è 3°, Migno e Foggia finiscono in seconda fila.

Foto: Aspar Team