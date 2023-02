Moto3: PrustelGP si presenta, ecco le CFMoto di Artigas e Kelso

Lo scorso weekend si è aperta la stagione Moto3 2023 per CFMoto PrustelGP. Il Sachsenring e la sua torre hanno fatto da cornice alla squadra guidata da Florian Prustel, per poi spostarsi nel quartier generale del team per l’evento ufficiale. Una colorazione rinnovata per con una formazione che cambia per metà. La conferma è il 19enne spagnolo Xavi Artigas, accanto a lui arriva il 19enne australiano Joel Kelso, reduce dal suo anno di debutto. Come per il marchio CFMoto, “costola cinese” di KTM, determinato ad alzare il livello in questa sua seconda annata nella classe minore del Motomondiale.

“I test ci faranno capire il nostro livello prima dell’inizio dell’anno” ha sottolineato Xavi Artigas, alla terza stagione Moto3. “Il feeling con la CFMoto è ottimo, nel team ci conosciamo bene e sappiamo su cosa lavorare per migliorare. Non vedo l’ora di iniziare la stagione!” Stesso spirito anche per Joel Kelso, al secondo anno Moto3 con nuovi colori. “Cercheremo di trarre il massimo potenziale del team, così come il mio potenziale come pilota” ha dichiarato. “Sono certo che inizieremo al meglio il campionato. In Moto3 siamo tutti molto vicini, spero di riuscire ad ottenere il massimo a livello di risultati.”

“Per la prossima stagione puntiamo a migliorare sul lato sportivo” ha aggiunto il team manager Florian Prustel. “Per Xavi è il terzo anno in Moto3 e l’obiettivo è la top 5. Da Joel, reduce dall’anno di debutto, ci aspettiamo presto risultati costanti, speriamo a punti.” Non manca anche il commento di SuZhen, responsabile dello sviluppo di CFMOTO. “Il 2022 è stato il nostro primo anno nel Mondiale Moto3” ha ricordato. “La competizione è molto serrata e quest’anno ripartiamo dall’esperienza accumulata finora. Moto e piloti hanno le capacità per puntare in alto.”

Foto: CFMoto PrustelGP