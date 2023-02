Moto3: MT Helmets-MSi pronto per il 2023 con Moreira ed Azman

Il miglior debuttante 2022 ed un esordiente 2023 per il primo team privato della scorsa stagione. MT Helmets-MSi ha aperto ufficialmente quello che sarà appena il suo secondo anno in Moto3. Ci sono tutte le premesse per fare bene, soprattutto con l’agguerrito brasiliano Diogo Moreira. Per Syarifuddin “Damok” Azman sarà invece il primo anno completo nel Mondiale dopo varie wild card. Si è ben comportato nella Moto3 del JuniorGP, riuscirà a ripetersi anche a livello internazionale?

In attesa di avere le prime risposte, la squadra ha realizzato la sua presentazione ufficiale, svelando le sue “armi” per la nuova annata Moto3. Nella foto di copertina infatti si vede la colorazione delle due KTM a disposizione dei due piloti. Presentando poi ufficialmente anche Azman, come detto la new entry della squadra accanto al confermato Moreira. Quest’ultimo è già il miglior brasiliano di sempre nella categoria (comprendendo anche la defunta 125cc) e ha pure battuto il mentore Alex Barros con la sua storica pole position. Arriverà il podio?

Dall’altra parte invece c’è il 21enne compagno di squadra malese, che arriva dal 4° posto ottenuto quest’anno nella Moto3 del JuniorGP. I suoi primi (ed unici) punti mondiali sono arrivati nel GP di debutto ad Aragon 2021. Vedremo come se la caverà quest’anno nella sua stagione di debutto completa. Vista la nazionalità, lo attende una sfida molto impegnativa: Zulfahmi Khairuddin è stato il primo malese a podio, ma solo Khairul Idham Pawi ha messo a referto due storiche vittorie.

Foto: MT Helmets-MSi