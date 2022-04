Moto3 Portimao: Riccardo Rossi lanciato, ora manca l’ultimo passo

Riccardo Rossi sta mantenendo la parola. Alla vigilia del Motomondiale Moto3 aveva detto che avrebbe voluto essere protagonista ad alti livelli. Nelle prime quattro gare stagionali si è classificato per 3 volte in zona punti ed ha sfiorato il podio in Argentina. Il ventenne genovese aveva iniziato la sua carriera nel CIV con il team di Paolo Simoncelli. Quest’anno è ritornato alla Sic58 Squadra Corse, ha ritrovato la serenità e stanno arrivando anche i risultati, nonostante qualche piccolo imprevisto che fa parte del gioco. All’interno del team c’è un ottimo clima: professionale e nello stesso tempo famigliare, l’ideale per esprimersi al meglio.

Riccardo, come sta andando il motomondiale 2022?

“Bene, veniamo da due belle gare molto positive per me ed il mio team. In Argentina mi sono classificato ad un decimo dal podio e cinque decimi dal primo. In America è stato tutto difficile perché stavo molto male fisicamente: avevo la febbre. Dopo tre giri ero ventesimo però ho conquistato il nono posto e questo significa che il passo c’è”.

Da domani sarai impegnato nel Gran Premio del Portogallo. Cosa ti aspetti?

“Portimao è una pista in cui ho sempre faticato però nei test di quest’anno sono andato particolarmente forte. Ho grandi speranze e, sinceramente, mi aspetto un’altra gara come quella dell’Argentina”.

Il clima sarà diverso.

“Infatti bisogna vedere com’è il meteo. L’incognita è un po’ il vento, la pioggia e questo nessuno lo può controllare però mi aspetto, comunque, di replicare il bel week-end dell’Argentina”.

