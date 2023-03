Moto3 Portimao, Prove 3: Ivan Ortola mette il turbo, Stefano Nepa in Q2

Il team Angeluss MTA piazza entrambi i suoi piloti in Q2 diretta, ma non solo. Ivan Ortola infatti ha preso il volo nelle prove 3, piazzando il nuovo record assoluto per la Moto3 a Portimao. Stefano Nepa poi non si lascia buttare fuori ed è anzi l’unico italiano in grado di conquistare la top 14. Da non sottovalutare poi l’esordiente José Antonio Rueda, già in bella evidenza, oltre a David Munoz, Diogo Moreira, Daniel Holgado e tanti altri. Occhio anche a David Alonso e David Salvador, pure loro ad debutto a tempo pieno e già in Q2 diretta. Sarà battaglia più tardi per le qualifiche, chi avrà la meglio? Ma vediamo intanto com’è andata questa prima sessione del sabato.

Prove 3

Per Moto3 e Moto2 le ultime prove sono ancora valide per determinare chi disputerà la Q1 e chi invece va direttamente in Q2. Si riparte da Daniel Holgado in vetta su Diogo Moreira, Riccardo Rossi e Stefano Nepa sono gli unici italiani in top 14 dopo le Prove 2. Le condizioni in questa mattinata a Portimao sono ideali per l’attacco al tempo in ottica qualifiche, anche se i cambiamenti non si vedono nelle zone alte della classifica combinata. Almeno fino a circa 7 minuti dalla fine: prima si rivede Moreira, ma c’è anche Ortola che ha messo il turbo, scendendo sotto il muro di 1:47 e piazzando il nuovo record assoluto! Attenzione anche al rookie Rueda che si fa notare subito dietro, ci provano anche Toba, Masia, Munoz… A referto poco dopo un incidente alla curva 3 tra Furusato e Fellon, entrambi poi ripartiti senza conseguenze. Segue qualche altro cambio, ma nessuno riesce a raggiungere Ortola, direttamente in Q2 con un super tempo.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti