Ultima sessione di libere sotto la pioggia e con Sergio García al comando della classifica. Il pilota Aspar precede il compagno di squadra Izan Guevara, terza piazza per Ayumu Sasaki (con caduta). Pochissimi però i cambiamenti rispetto alla prima giornata, anzi nessuno nelle zone alte, con gli esordienti Mario Suryo Aji e Diogo Moreira verso la Q2 con i tempi di riferimento. Direttamente al secondo turno anche Riccardo Rossi ed Andrea Migno, unici italiani in top 14, mentre il leader Moto3 Dennis Foggia passerà invece per la Q1. Il resoconto delle ultime libere.

Prove Libere 3

La prima giornata a Portimao si è chiusa con Mario Suryo Aji in vetta sotto la pioggia. Una condizione che gli è piaciuta particolarmente, tranne per il vento, ed eccolo ‘accontentato’ anche per questa mattinata sulla pista portoghese. Si comincia senza pioggia ma con pista di nuovo molto bagnata, come sperimenta presto Deniz Öncü con una scivolata (senza conseguenze) alla curva 4. Ricordiamo, unico pilota Tech3 visto che Adrián Fernández ieri si è fratturato due dita della mano sinistra in un incidente nelle FP1.

Non comincia bene la giornata per la wild card David Alonso, che a circa metà turno mette a referto la sua seconda caduta del weekend, stavolta alla curva 7. Stesso discorso anche per Ayumu Sasaki, nel suo caso però a terra alla curva 14 dopo un quasi contatto col connazionale Toba. A livello di tempi, sono davvero pochi i ragazzi che riescono a migliorarsi rispetto alla prima giornata, compreso il leader Moto3 Foggia, ma non abbastanza per rientrare in top 14. Registriamo anche la prima caduta per Taiyo Furusato, un highside alla curva 1 senza conseguenze, mentre comanda il duo Aspar Team. Sergio García precede Izan Guevara, terzo è Ayumu Sasaki nonostante la scivolata. Ecco tutti i tempi.

La classifica FP3

La classifica Moto3 combinata

Foto: Aspar Team