Paolo Simoncelli ed il monito ai genitori dei piloti

È appena andato in archivio il primo fine settimana del Mondiale MotoGP, con tripla vittoria tricolore. Ma c’è tempo anche per qualche spunto su cui riflettere. Uno di questi arriva da Paolo Simoncelli, ripartito con una squadra Moto3 rinnovata a metà e con la stessa grinta di sempre. Ma nel suo ormai consueto commento post Gran Premio del Qatar non è mancata appunto una riflessione su quanto fatto dai suoi piloti. Soffermandosi poi in particolare su Lorenzo Fellon e sul periodo non semplice che sta vivendo, riportando così l’attenzione sulla situazione genitori-figli attuale.

Il doppio incidente nel warm up

Simoncelli non è del tutto scontento di quanto fatto dai suoi ragazzi, anche se certo le qualifiche non sono andate come si aspettava. Ricordiamo, Lorenzo Fellon ha chiuso 21°, Riccardo Rossi invece 23°. Ma li bacchetta tutt’e due soprattutto per quanto successo nel turno della domenica mattina. “Dopo varie riflessioni ho concluso che né Lorenzo né Riccardo hanno ben chiaro il concetto di warm up” ha scritto il boss SIC58 Squadra Corse nel suo post di commento. “Immaginatevi la mia faccia quando entrambi si sono stesi ad un’ora dalla gara!” In seguito la corsa l’ha conclusa solo Rossi, 12° in rimonta. “Mi ha piacevolmente sorpreso. Ora deve solo capire la differenza tra gareggiare divertendosi e correre giocando.” Fellon invece si è fermato molto presto per uno sfortunato incidente proprio con l’ex compagno di box Suzuki.

Il monito ai genitori

Il discorso poi si concentra proprio sul suo pilota francese. “Sa andare in moto, è dolce e testardo, ma sta affrontando un momento difficile.” Ne segue poi una riflessione a proposito dei genitori dei piloti, un discorso non nuovo attualmente. “Capisco l’ansia dei genitori, ma bisogna dosare l’eccesso: non va mai bene, neanche quando si è in buona fede.” Ricordando poi il suo precedente ruolo. “Anche io sono stato babbo di un pilota ed ammetto le difficoltà, sicuramente sono stato ingombrante qualche volta.” Sottolineando poi che “Bisogna fare attenzione, tra sostenere ed opprimere il filo è sottile.” Lanciando infine un monito ai genitori. “Possono essere coloro che li accompagnano alla vittoria o quelli che li fanno esplodere. Come i fuori d’artificio in Qatar, spettacolari ma col rischio che si spengano metro dopo metro.”

Foto: SIC58 Squadra Corse