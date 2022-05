Coppia Aspar Team vittoriosa all’Autodromo del Mugello. Izan Guevara taglia il traguardo per primo, ma un passaggio sul verde nell’ultimo giro permette a Sergio García di cogliere la vittoria. È comunque un’altra bella doppietta per i ragazzi di Jorge Martínez, per il numero #11 ancora di più vista la caduta di Dennis Foggia… Terzo gradino del podio per Tatsuki Suzuki nonostante una penalità, super gara per Ryusei Yamanaka. Il 5° posto a 3 decimi dal podio è il suo miglior risultato di sempre in Moto3, decisamente un bell’omaggio all’amico Dupasquier. La cronaca e la classifica finale di questo GP d’Italia, senza piloti di casa sul podio.

Ricordando Dupasquier

Un anno fa il grave incidente per il 19enne talento svizzero. Non mancano gli omaggi, a partire dalla Moto3. Ryusei Yamanaka in primis, allora suo compagno di squadra, è determinato a dedicare all’amico una bella gara. “Ora è il momento di fare quello che mi hai detto” ha scritto il pilota sui suoi canali social. Lorenzo Fellon ha un casco speciale, con un dettaglio dedicato a Dupasquier, non è mancato certo il ricordo da parte di PrüstelGP, assieme a CFMoto, su quella Arrabbiata 2 che gli è stata fatale. “Ci manchi tanto Jason” è il messaggio di Thomas Lüthi, allora suo manager.

La gara

Scatto perfetto del poleman Öncü, ma c’è subito un incidente al via con Scott Ogden KO. Uno sfortunato contatto con Furusato in griglia, Carrasco che seguiva evita davvero di un soffio il rookie britannico a terra. In vetta tentano la fuga in tre: Öncü, Moreira e Guevara sembrano avere inizialmente qualcosa in più degli inseguitori, capitanati da Migno. Finisce anzitempo la corsa di Nepa, caduto alla Palagio (poche curve prima c’era stato un contatto con Masiá), mentre il trio di testa viene presto ripreso dai piloti che seguivano. “Proverò la fuga, ma sarà una gara di gruppo” aveva dichiarato Öncü sabato in conferenza stampa, i fatti gli danno ragione. Ma l’alfiere Tech3 non ha fortuna: un contatto con Suzuki lo spedisce a terra alla San Donato, la sua gara è compromessa. Segue poi una Long Lap Penalty per guida irresponsabile per il giapponese.

Un altro colpo di scena arriva poco dopo alla Casanova-Savelli, Foggia al comando ed in fuga finisce a terra! Brividi con la sua moto che attraversa il gruppo in transito, fortunatamente senza conseguenze, ma è un altro brutto colpo anche per le sue ambizioni mondiali… Alle Biondetti poi sembra quasi di rivedere una replica del botto Sasaki-Masiá dei giorni scorsi. I protagonisti sono i rispettivi compagni di squadra: highside per McPhee, Holgado non può evitarlo ma il colpo è solo per la moto, piloti illesi. Fellon riceve una Long Lap Penalty per limiti di pista, mentre il gruppone si sgrana col passare dei giri: scappano in sette, il resto si è allontanato. È una battaglia serrata con arrivo al fotofinish, trionfa Izan Guevara su Sergio García, ma c’è un cambio successivo: il #28 è andato sul verde nell’ultimo giro, vittoria del leader Moto3! Terzo è Tatsuki Suzuki, italiani giù dal podio, highside all’ultima curva invece per Diogo Moreira dopo un contatto con Rossi. Sfortuna per il rookie dopo un’altra corsa da grande protagonista.

LEGGI ANCHE VIDEO Jason Dupasquier, un anno dopo la tragedia il ricordo degli amici

La classifica

La classifica Moto3 iridata

Foto: Valter Magatti