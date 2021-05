Moto3 Mugello, Prove 3: Andrea Migno frantuma il record assoluto

Andrea Migno missile nelle ultime libere al Mugello. Il nuovo record assoluto porta la sua firma, garantita la Q2 davanti a Jaume Masiá ed a Gabriel Rodrigo.

Primo turno del sabato in cui si riscrivono i record. È quello che abbiamo visto nelle ultime libere Moto3, in cui il miglior giro assoluto finora al Mugello viene sostituito da un nuovo crono. Ci pensano in tre, ma il migliore è Andrea Migno, che piazza un nuovo super tempo e si assicura così il primo posto in classifica combinata. Q2 garantita davanti a Jaume Masiá ed a Gabriel Rodrigo (gli altri due sotto il precedente record), top 14 anche per Stefano Nepa, Romano Fenati e Dennis Foggia. Non ce la fa Niccolò Antonelli (ultimo giro cancellato), né riesce nell’intento il leader Pedro Acosta, due dei piloti protagonisti più tardi in Q1.

Prove libere 3

Ultimo turno in cui i piloti cercano l’assalto alle prime 14 posizioni e quindi alla Q2 diretta. Non manca un brivido dopo pochi minuti con un violento highside di Yamanaka all’entrata della Materassi. Nessuna conseguenza per il pilota PrüstelGP, fit dopo controlli al Centro Medico. Non manca anche un grosso rischio per Rodrigo alle Biondetti, così come un contatto molto ravvicinato tra Migno e Sasaki, più un forte scossone per Masiá. In classifica, a lungo sono davvero pochi quelli che migliorano rispetto al venerdì, fino agli ultimi minuti: García da 18° si porta al comando, vicinissimo al record assoluto di Arbolino (1:56.407). Tempo che viene poi riscritto da Jaume Masiá e limato ancora di più da Andrea Migno, che consolida così il suo passaggio alla Q2 davanti allo spagnolo, terzo è Gabriel Rodrigo.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com