Moto3 Mugello: Prove 2 a Masiá, Foggia il migliore del venerdì

Seconda sessione di libere Moto3 che si chiude con Jaume Masiá. L’alfiere KTM Ajo piazza il crono di riferimento del turno, che non scalfisce però il tempo mattutino di Dennis Foggia. L’italiano quindi è il migliore della prima giornata all’Autodromo del Mugello, per la gioia dei tifosi di casa presenti. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP d’Italia.

Prove Libere 2

Si riparte dall’italiano Dennis Foggia al comando nelle prime prove libere al Mugello (il resoconto). Turno frizzante da subito, con temperature che si sono alzate, non mancherà poi qualche brivido. Si comincia con la caduta di Bertelle alla Scarperia, ma avviene un incidente ben peggiore poco dopo al Correntaio. Sasaki finisce a terra per un highside e viene colpito da Masiá impossibilitato ad evitarlo, provocando involontariamente anche la caduta di Bartolini. L’italiano riparte subito, lo spagnolo rimane accanto al collega giapponese, cosciente ed evacuato poi in barella. In seguito c’è un secondo incidente per Toba, stavolta alla Bucine.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com