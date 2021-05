Moto3 Mugello: Dennis Foggia, ritorno alla vittoria nel GP di casa

Dennis Foggia fa risuonare l'inno di Mameli al Mugello. Ecco la vittoria, arrivata sul finale con un margine minimo su Jaume Masiá e Gabriel Rodrigo.

Mancava ancora la prima vittoria Moto3 tricolore in questo 2021, ecco rimediato al Mugello. Dennis Foggia piazza il suo sigillo alla fine di una battaglia a 15 memorabile durata dall’inizio fino alla bandiera a scacchi. Un digiuno che durava da Brno 2020, spezzato proprio in occasione della tappa casalinga, interrompendo anche la sequenza di cinque vittorie spagnole nei primi 5 GP dell’anno. Un emozionante successo al fotofinish (come dimostrano le lacrime di commozione sul podio) davanti a Jaume Masiá (36 millesimi), con un polso ancora non a posto dopo una lesione riportata a Le Mans, e Gabriel Rodrigo (a poco più di un decimo). Da sottolineare anche il notevole 4° posto di Ayumu Sasaki, tra i protagonisti dell’incidente in qualifica del sabato e ancora piuttosto acciaccato.

Sanzioni ed incidenti

Ricordiamo che il rookie Artigas sconta una doppia Long Lap Penalty per ‘guida irresponsabile’ in Q1. Primo giro in cui registriamo una bella serie di cadute: il rookie Fernández e la wild card Surra, poi Migno, Öncü, Tatay, Kofler tutti e quattro giù alla Savelli in un incidente congiunto. Una delle moto poi nella carambola ha riattraversato la pista, fortunatamente quando non c’era più nessuno. Sul finale arriva anche una Long Lap Penalty per Nepa, fino alla fine battagliero protagonista nel gruppo dei 15 di testa, ma diventati un’aggiunta di 3 secondi al tempo finale. Una posizione in meno per Acosta e García per essere passati sul verde nell’ultimo giro.

La gara

Prima fila che quasi arriva allineata alla prima curva, con Acosta però che riesce ad avere la meglio ma per poco, primo giro con la serie di incidenti sopra descritta. Ma come ci hanno abituato sia la categoria che il Mugello, è una lotta senza tregua fin da subito in un gruppetto di 15 piloti in fuga. Protagonisti, tra gli altri, anche gli italiani Foggia, Fenati, Nepa ed Antonelli, oltre al leader iridato ed al poleman Suzuki. Contatti, sorpassi e controsorpassi, qualche largo che stravolgono continuamente la top 15 Moto3. Sul finale però Dennis Foggia riesce ad accumulare un piccolo margine, che sarà fondamentale: sulla linea del traguardo sono tutti vicini con i giochi di scie, ma non abbastanza per togliergli il successo. Ecco il trionfo di un pilota italiano in occasione della tappa tricolore al Mugello, Jaume Masiá e Gabriel Rodrigo lo accompagnano sul podio.

La classifica

Foto: motogp.com