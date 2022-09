Turno praticamente nullo per i ragazzi Moto3, nessuno migliora con l’arrivo della pioggia. Dennis Foggia è il migliore su pista bagnata, Diogo Moreira rimane il migliore del weekend finora. Riccardo Rossi ed Andrea Migno accedono alla Q2 diretta, rimane fuori invece Sergio Garcia. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio del Giappone.

Prove Libere 2

Temperature di 22-23° C, ma soprattutto la pioggia e quindi la pista molto bagnata. Inizia così il secondo giorno a Motegi per la Moto3, il turno unico del venerdì quindi è già determinante per l’assegnazione dei 14 posti in Q2. Piloti in azione fin da subito per sfruttare anche questa condizione, ma non è semplice. Segnaliamo un lungo fuoripista di Tatay, in seguito ecco il secondo incidente del weekend per Furusato, stavolta alla curva 11. A referto anche l’improvviso stop per problemi tecnici per Ogden, nei minuti finali scivola Bartolini alla curva 5. Queste condizioni invece sembrano lanciare il duo Leopard, che si alterna in vetta per buona parte della sessione, ma non vale solo per loro. Caduta finale per McPhee alla curva 3, mentre Dennis Foggia si riprende la prima posizione. Scalza Mario Suryo Aji, pilota molto rapido sul bagnato (ma in Q1), terza piazza infine per Andrea Migno.

Moto3 FP2

La classifica combinata