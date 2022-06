Moto3: Moreira e Surra passione Supermoto, due wild card da osservare

Il Motomondiale è in pausa estiva, ma per alcuni piloti non è ancora tempo di vacanze. Due esempi sono Diogo Moreira ed Alberto Surra, che nei prossimi giorni si cimenteranno in una specialità diversa. I due ragazzi, attivi nel Mondiale Moto3, infatti saranno in azione in Supermoto. Il brasiliano sarà wild card nel campionato spagnolo, mentre il secondo disputerà una tappa degli Internazionali d’Italia.

Moreira ci riprova

Non è la prima prova di Supermoto per l’esordiente di MT Helmets-MSi. Diogo Moreira infatti ha già disputato una wild card nel mondiale di specialità, conquistando una strepitosa vittoria (qui i dettagli). Stavolta si tratterà del campionato nazionale, ma sarà in azione sempre con la struttura SGR Grau Racing, con cui disputato la prova iridata ad Alcarràs. Una sorta di test anche per lo stesso pilota, che sta cercando di tornare in forma dopo la lesione ad una mano accusata nel GP del Mugello. Un modo è il secondo round del campionato spagnolo Supermoto, di scena il prossimo weekend sul circuito di A Madalena a Forcarei (Galizia). “Non ci ho mai corso” ha dichiarato Moreira. “Inizieremo divertendoci, per poi puntare alla vittoria.”

Surra ad Ortona: “Divertiamoci!”

Anche in Italia c’è chi si mette alla prova in una specialità così diversa. Alberto Surra infatti sarà tra i piloti al via degli Internazionali d’Italia, che il prossimo weekend fanno tappa ad Ortona. Si tratta del quarto round del 2022 a causa del recente scambio di date con l’evento a Viterbo, inizialmente previsto il 3 luglio ed ora spostato ad agosto. Viene riproposto il tracciato abruzzese che ha aperto la stagione lo scorso 10 aprile, una pista che vedrà Surra sarà al via con Gazza Racing Factory Team. Non è una novità per l’italiano, che già in passato ha ben figurato nella specialità. Il suo debutto a Pomposa nel 2020 ha lasciato tutti a bocca aperta: tolto in forfait in Gara 1 per un problema meccanico, ha poi sbaragliato la concorrenza!