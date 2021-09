Moto3 Misano: Romano Fenati in pole, prima fila tutta tricolore

Brillano gli italiani al Misano World Circuit. È pole position per Romano Fenati, prima fila tricolore con Dennis Foggia e Niccolò Antonelli.

È una sessione di qualifiche trionfale per i nostri portacolori in Moto3. Al Misano World Circuit arriva la pole position di Romano Fenati, che piazza la zampata vincente proprio allo scadere. Ma non finisce qui: Dennis Foggia e Niccolò Antonelli completano una strepitosa prima fila tutta italiana! Anzi, addirittura top 4 con Andrea Migno che si assicura la quarta piazza finale, in una Q2 che ha visto protagonisti anche Rossi, Nepa e le wild card Bartolini e Bertelle. Tutti gli orari del Gran Premio.

Q1: avanti Bertelle e Rossi

La prima notizia è che Rodrigo si è fermato per una frattura all’omero sinistro. Fuori dalle qualifiche anche Öncü e Surra: sospiro di sollievo per entrambi, regolarmente ai box dopo gli incidenti nelle FP3. Le loro condizioni però verranno riviste domani mattina, per decidere se potranno disputare la gara o no. Alcoba invece è in azione, anche se ancora dolorante per i postumi del botto ad Aragón. Guardando in pista, cadono sia McPhee che Suzuki in due incidenti distinti: la loro Q1 si chiude anzitempo. Scivolata anche per il nostro esordiente Matteo Bertelle, ma la bella notizia è che non c’è nessun pericolo per quanto riguarda il suo passaggio in Q2. Accede col secondo miglior tempo dietro a Carlos Tatay, seguito da Riccardo Rossi e da Ryusei Yamanaka.

Q2: 1-2-3-4 Italia!

Confermata la lista dei 18 piloti in lizza per le prime caselle in griglia di partenza. Come sempre è lotta serrata, grandi protagonisti i nostri piloti, galvanizzati dal fatto di correre sul tracciato di casa. Tra di loro anche Dennis Foggia, fresco di rinnovo 2022, ma ci sono anche Antonelli, Migno, Romano Fenati in aperta lotta proprio per la pole position. Ma il guizzo vincente sarà quello dell’alfiere Max Racing Team: l’ultimo giro lanciato gli permette di stampare il miglior crono e di assicurarsi la prima casella in griglia! Ma è una prima fila tutta tricolore, completata da Dennis Foggia e da Niccolò Antonelli, con Andrea Migno ad aprire la seconda fila.

