Moto3 Misano, Prove 3: Nepa miglior italiano, Q2 con Foggia e Migno

Tre italiani direttamente in Q2 alla fine dell’ultimo turno di prove libere. Stefano Nepa è anzi 2° del turno, Dennis Foggia ed Andrea Migno si prendono poi agevolmente la top 14 utile per conquistarsi la sessione più importante delle qualifiche. Le FP3 si chiudono nel segno di Izan Guevara, il leader Moto3 Sergio Garcia chiude appena fuori dalla top ten. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove libere 3

Due i nomi in bella evidenza nella prima giornata a Misano. Dennis Foggia, capoclassifica in entrambe le sessioni disputate venerdì, ma con Ayumu Sasaki sempre a ruota. Quest’ultimo più che galvanizzato dall’ultimo trionfo dopo una super rimonta, determinato quindi a continuare il momento positivo. Cielo nuvoloso e temperature attorno ai 21-22° C per aprire questo sabato sulla pista italiana, con i tempi che faticano a scendere. In seguito però non mancano svariati cambi, in particolare nelle zone alte della classifica. Izan Guevara vola al comando sull’italiano di Leopard, ma si fanno vedere anche Nepa e Öncü. Come sempre però la top 14 direttamente in Q2 verrà decisa solamente alla bandiera a scacchi, a conclusione dell’assalto finale al miglior tempo. Senza farsi mancare, come sempre, qualche problema di “traffico”… Incidente finale alla Rio per Toba, mentre Izan Guevara tiene la vetta della classifica fino allo scadere. Bel turno per Stefano Nepa, secondo e miglior italiano, terza piazza per Ayumu Sasaki.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com