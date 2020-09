Moto3, Misano: Prove 1, Raúl Fernández inizia al meglio

Raúl Fernández chiude al comando le FP1 Moto3 a Misano. Lo spagnolo precede Rodrigo e Sasaki, miglior italiano Vietti 5°.

Evento Moto3 a Misano che comincia con Raúl Fernández al comando della classifica dei tempi. L’alfiere Red Bull KTM Ajo stampa il miglior crono nel primo turno del fine settimana, seguito da Gabriel Rodrigo, unico assieme a lui sotto il muro di 1:43 nelle FP1. Terza piazza per Ayumu Sasaki, Celestino Vietti 5° e miglior italiano. Alle 13:15 scatta il secondo turno di libere.

Da segnalare il ritorno di Khairul Idham Pawi dopo l’ultimo intervento al dito infortunato: team Petronas nuovamente al completo. Gli alfieri Sky VR46, Celestino Vietti (fresco di diploma) ed Andrea Migno, sono in azione con una nuova livrea realizzata per gli eventi di casa. In pista intanto registriamo presto un primo incidente: protagonista il rookie Deniz Öncü, scivolato alla curva 15 senza conseguenze. Sotto un cielo soleggiato e con 24° C sull’asfalto si mette in evidenza una volta di più Fernández, a precedere McPhee, il leader Arenas ed Arbolino.

Una classifica che si mantiene a lungo invariata, come sempre fino agli ultimi minuti, quando si verifica l’assalto finale. Non cambia però il pilota al comando: Raúl Fernández comincia così il GP a Misano, seguito da Gabriel Rodrigo e da Ayumu Sasaki, miglior italiano Vietti 5° davanti a Nepa ed Arbolino.

La classifica