L'ultimo infortunio (e conseguente operazione) terrà Niccolò Antonelli fermo per un paio di mesi. L'ipotesi è che riesca a tornare per il GP a Le Mans.

Rimandato l’esordio stagionale per Niccolò Antonelli, che non è in Qatar per il primo GP Moto3 del 2020. Questa situazione però durerà più a lungo del previsto: la lesione alla spalla è seria, il pilota avrà bisogno di un paio di mesi prima di poter tornare a competere. SIC58 Squadra Corse quindi dovrà ricorrere ancora a sostituti (a Losail intanto c’è José García), in attesa di riavere il suo secondo pilota ufficiale.

“Nicco potrebbe non rientrare prima di Le Mans” ha dichiarato Marco Grana ai microfoni di motogp.com durante il terzo turno di libere Moto3. “Durante i test in Qatar la spalla gli è uscita di nuovo, senza che subisse incidenti né qualcos’altro. A questo punto ci siamo detti che era il caso di fermarsi subito: è tornato immediatamente in Italia per operarsi, per evitare così ulteriori complicazioni nel corso del campionato.”

“Questo vuol dire però che starà fermo circa due mesi” ha ammesso il Team Manager SIC58 Squadra Corse. “Chiaramente ci dispiace molto. Da dire che l’emergenza coronavirus sta creando grandi problemi anche al Mondiale. Questo però potrebbe rivelarsi un ‘vantaggio’ per lui: ha maggior tempo a disposizione per recuperare senza perdere troppe gare. Lo aspettiamo, sicuri che tornerà più forte di prima.”