Moto3, Leopard Racing: Lundberg al lavoro dall’ufficio di casa

Leopard Racing approda in Argentina da leader del campionato Moto3 dopo la grande vittoria di Dennis Foggia al Mandalika Circuit, dove ha comandato gran parte della gara imponendo il suo formidabile ritmo. Con 34 punti raccolti nelle prime due gare arriva a Termas de Rio Hondo alla guida della classifica. Dall’altra parte del box, il compagno di squadra Tatsuki Suzuki, partito dalla 20° posizione in griglia, è arrivato 10° e occupa il 15° posto in classifica.

Lundberg salta la gara in Argentina

In questo fine settimana nel box Leopard Racing non sarà presente il direttore tecnico Christian Lundberg, costretto a ritornare a causa per colpa di un virus intestinale. Non resterà certo a guardare il Gran Premio dal divano, perché ha subito allestito un ufficio da casa dove collaborerà in diretta live con i suoi telemetristi Didier Lambert e Bruno Corruccini.

Intanto i lavori sul circuito di Viterbo procedono speditamente, come ci informa il nostro collaboratore Alex Design, esperto di design che si occuperà anche del restyling del circuito di Vallelunga. Il progetto MotoGP procede step by step, la squadra di Flavio Becca ha nel mirino il titolo iridato Moto3 e il grande salto di categoria a breve termine.