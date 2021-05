Mattinata complessa a Le Mans, con Adrián Fernández al comando davanti a Yuki Kunii e ad Andrea Migno. Tante cadute, classifica combinata invariata.

IN AGGIORNAMENTO

Prove libere 3

Si ricomincia, come accaduto nelle FP1, su pista bagnata e con temperature molto basse (12° C e 7° C sull’asfalto). Difficilmente ci saranno cambi in classifica combinata… Anche oggi è una carrellata di incidenti, a partire dal highside per Suzuki all’entrata dell’ultima curva. Seguiranno i rookie Artigas e Izdihar, la wild card Matsuyama alla curva 5. Non manca un bel rischio anche per Acosta, che poco dopo però passa al comando della classifica dei tempi del turno. Non è fortunato invece il compagno di box Masiá, lanciato dalla sua KTM all’ultima curva.

A referto anche una scivolata per García e Rossi, più un bel botto per Tatay anche lui alla curva 14. A circa metà sessione cambia il nome al vertice, zampata di Kunii che passa in testa, non sono immuni da incidenti in seguito nemmeno Yamanaka, il leader Moto3 provvisorio, Izdihar e Artigas una seconda volta.

La classifica FP3

La classifica combinata

