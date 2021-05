Moto3 Le Mans, Prove 2: Gabriel Rodrigo top del venerdì

Gabriel Rodrigo stampa il miglior crono nelle FP2 Moto3, il tempo di riferimento del venerdì a Le Mans. Seguono Binder, Masiá ed Antonelli.

Secondo turno Moto3 del venerdì in condizioni diverse, in vetta c’è Gabriel Rodrigo. Il pilota Gresini Racing stampa il tempo di riferimento della prima giornata a Le Mans, seguito da Darryn Binder e da Jaume Masiá. Niccolò Antonelli chiude 4° e come miglior italiano. Vedremo se la top 14 vista in questa sessione basterà per assicurarsi l’accesso alla Q2, a seconda del tempo che i piloti troveranno domani sul Circuito Bugatti (qui tutti gli orari del GP).

Prove libere 2

Le condizioni sono decisamente migliorate rispetto alla prima sessione. Lo dimostra anche il fatto che i tempi sono già nettamente inferiori rispetto a quanto registrato in mattinata, con Migno ed il duo Petronas a dettare il passo. Sfortunatamente però l’italiano mette anche a referto il suo terzo incidente di giornata… Violento highside poco dopo per Izdihar, già uno dei tanti incidentati sulla pista bagnata nelle FP1. Il pilota Honda Team Asia viene evacuato in barella e portato al Centro Medico.

In seguito si fanno vedere nelle zone alte della classifica Masiá, Rodrigo ed il duo Tech3, anche se stiamo parlando di tempi ad un secondo dai record della pista. A lungo sono i piloti KTM in particolare a contendersi il miglior giro del fine settimana finora, mentre finisce nuovamente a terra Toba. Alla fine però ecco comparire Gabriel Rodrigo, che piazza il miglior tempo del venerdì davanti a Darryn Binder, terza piazza per Jaume Masiá davanti a Niccolò Antonelli.

La classifica FP2/combinata

