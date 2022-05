La partenza, lo stop per leggera pioggia (poi scomparsa), il secondo via. Non manca la battaglia ed è così che Jaume Masiá si prende il secondo trionfo dell’anno, il quarto podio consecutivo. Il pilota KTM Ajo deve sudarselo fino all’ultimo, in particolare per contenere un Ayumu Sasaki scatenato a caccia della prima vittoria. Alla fine vince lo spagnolo, il pilota Max Racing Team si prende un nuovo podio con una punta di delusione, mentre sul terzo gradino c’è Izan Guevara. Dennis Foggia è solo 4° al traguardo: manca il podio per il 3° GP consecutivo e scende in terza piazza iridata. La cronaca, tutti i tempi e la classifica finale.

Pronti, partenza… Pioggia

Da segnalare l’assenza di Joel Kelso, fermatosi prima del warm up. Il pilota CIP risente ancora delle conseguenze del brutto incidente a Jerez, cercherà di rimettersi per il prossimo round al Mugello. Parte la gara: buono scatto dei ragazzi della prima fila, ma c’è in particolare un Moreira scatenato che li passa tutt’e tre portandosi immediatamente al comando! Arriva però qualche goccia di pioggia e non mancano svariati incidenti: Migno, García, Sasaki, Rossi, Guevara, Ortolá, Toba, in seguito ecco anche Holgado e Bartolini dopo un contatto, per finire con Bertelle. Finalmente compare la bandiera rossa ed i piloti rientrano. Per i ragazzi incidentati, lavoro frenetico ai box per sistemare le moto e permettere loro di ripartire. In particolare per il leader García, dalla moto pesantemente danneggiata.

Gara 2

Posizioni originarie in griglia, programmata una corsa di 14 giri. Un minuto di apertura della pit lane, ma bastano pochi secondi per vedere tutti i piloti regolarmente fuori dai box. È tornato il sole, si riparte ed il copione è lo stesso: partono i Leopard, ma Moreira dalla seconda fila vola di nuovo in vetta. La variante è vedere subito García e Masiá inserirsi tra Foggia e Suzuki, una situazione però che cambia già nel secondo giro di questa “gara 2”. Il rookie brasiliano però è in difficoltà e perde parecchie posizioni, Foggia invece prende il comando, mentre Ogden chiude prematuramente con una caduta a La Chapelle. Arrivano sanzioni, precisamente Long Lap per Moreira e Bertelle per limiti di pista, mentre in testa è battaglia di gruppo con 14 piloti in lotta per la zona podio. Artigas finisce KO per incidente, mentre il gruppo si sgrana quando mancano pochissimi giri alla fine. Partono in cinque: il duo Leopard, Jaume Masiá, Ayumu Sasaki e Guevara hanno qualcosa in più. Anzi, in particolare l’alfiere KTM Ajo ed il pilota di Max Biaggi, autori di una super battaglia per la vittoria fino all’ultima curva: è lo spagnolo ad avere la meglio, l’alfiere giapponese è 2° davanti a Izan Guevara. Dennis Foggia invece è fuori dal podio…

La classifica

La classifica Moto3 iridata

Foto: motogp.com