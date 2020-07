John McPhee stampa il miglior tempo nella giornata di test a Jerez. Seguono Raúl Fernández e Jaume Masiá, quattro italiani in top ten.

La categoria minore del Mondiale è la prima a finire i lavori in questa giornata di test a Jerez. John McPhee stampa il miglior crono in Moto3 grazie al tempo del mattino, con Raúl Fernández a ruota e Jaume Masiá terzo. In top ten combinata anche Fenati, Antonelli, Foggia e Arbolino, seguiti da Rossi, Migno e Vietti. Ripartenza ora completata, da venerdì mattina si comincerà a fare sul serio.

Temperature non troppo alte nel primo turno di giornata, con circa 27° C. In queste condizioni emerge l’alfiere Petronas Sprinta Racing: John McPhee supera così il record in gara (1:46.365), fermandosi a mezzo secondo dal miglior giro assoluto stampato da Gabriel Rodrigo l’anno scorso (1:45.745). Secondo è Jaume Masía a circa tre decimi, terza piazza per Tatsuki Suzuki a precedere Filip Salač, fresco di rinnovo, e gli italiani Romano Fenati, Niccolò Antonelli e Tony Arbolino. Senza tempo Dennis Foggia, fermato da un piccolo problema al cambio.

Seconda ed ultima sessione di giornata con una media di 34° C nell’aria, come previsto più caldo del mattino. Chi si mette in evidenza stavolta è Raúl Fernández, autore di un tempo che però non gli permette di infastidire McPhee in classifica combinata. Il secondo crono del turno è quello di Gabriel Rodrigo, risale Dennis Foggia dopo una prima sessione difficile e chiude con il terzo tempo, davanti ai connazionali Rossi, Arbolino, Migno, Vietti e Fenati.