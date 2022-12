Moto3: Joel Kelso operato, risolto il problema ad un braccio

Joel Kelso si unisce alla lista dei piloti impegnati in “revisioni” in questo momento di pausa invernale. Martedì il giovane australiano è finito sotto i ferri per risolvere il fastidioso problema di sindrome compartimentale all’avambraccio destro. “Le prossime due settimane saranno dedicate al recupero” si legge nella breve nota di PrüstelGP. Un guaio fisico risolto recentemente anche da Alex Rins e da Sean Dylan Kelly. Placche rimosse invece per Lorenzo Savadori e Daniel Holgado, mentre Takaaki Nakagami s’è operato nuovamente al dito infortunato durante l’anno.

Tornando a Kelso, ricordiamo che ha appena completato la sua prima stagione completa in Moto3. Il 19enne originario di Nambour, coi colori CIP, ha chiuso 21° in classifica generale con un 8° posto nel GP Australia come miglior risultato. L’anno prossimo sarà in CFMoto PrüstelGP accanto ad Artigas, ma nell’attesa non è rimasto fermo. Di recente (25-27 novembre) Kelso ha corso in Australian Superbike a The Bend Motorsport Park in sella ad una BMW. Anche Jack Miller e Marcel Schrötter dal Motomondiale o Senna Agius dall’Europeo Moto2 sono stati tra i protagonisti nell’ultimo round della stagione ASBK.

Foto: Instagram