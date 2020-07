Moto3, Jerez2: Prove 2, John McPhee batte un colpo

John McPhee al comando nella seconda sessione di libere. Molto vicini Andrea Migno e Albert Arenas, miglior crono del venerdì di Fernández.

Seconda sessione della classe Moto3 ben più rovente che premia John McPhee. L’alfiere Petronas Sprinta Racing si porta presto al comando della classifica, mantenendola fino alla bandiera a scacchi. Si avvicinano sul finale Andrea Migno e Albert Arenas, rimane al comando della classifica combinata Raúl Fernández, il migliore in mattinata.

Si riparte dal crono di 1:45.896 realizzato nelle FP1 appunto dallo spagnolo, un tempo che probabilmente sarà difficile da battere a causa delle temperature nettamente più alte (52° C sull’asfalto, il doppio delle prime libere). Chi scatta al meglio questo pomeriggio è McPhee, che si piazza proprio davanti al pilota Red Bull KTM Ajo ed a Rodrigo. Ancora problemi invece per Arenas, risalito al secondo posto ma in difficoltà al momento di rientrare in pit lane (torna al box spinto da un meccanico). Stavolta però tutto si risolve prontamente

Registriamo un incidente per Jaume Masiá alla curva 2, mentre non cambia la testa della classifica dei tempi in questa sessione. John McPhee mantiene il comando, ma il vantaggio si assottiglia molto nel finale: Andrea Migno e Albert Arenas, risalito all’ultimo, sono racchiusi in 89 millesimi. Salta il turno Alonso López, fermato da problemi fisici.

La classifica FP2

La classifica combinata