Moto3, Sergio Garcia: il duello con Guevara vale il titolo e la Moto2

Sergio García è il leader iridato in Moto3, ma guarda al cambio di categoria per la prossima stagione. L’anno scorso la corona mondiale gli è sfuggita, ma questo processo di apprendistato l’ha portato ad essere uno dei piloti più competitivi per questo campionato. Per il suo stile l’hanno paragonato ad un campione come Jorge Lorenzo, ma García vuole dare il suo tocco personale.

Quest’anno le vittorie vanno tra te e Izan [Guevara], state alzando davvero l’asticella. Com’è lottare per il titolo con il tuo compagno di squadra?

A me piace, il rivale è in casa e posso vedere bene tutto ciò che fa in maniera diversa rispetto a me. Non mi posso rilassare perché ce l’ho vicino, alla fine poi vuoi sempre battere il tuo compagno di squadra.

Si può dire che per te è un vantaggio?

Sì, per me credo che lo sia.

L’anno scorso non sei riuscito a lottare fino alla fine con Pedro [Acosta] per il titolo Moto3. Quest’anno puoi finire il lavoro?

Sto lavorando per questo. L’anno scorso ho fatto grande esperienza, ora so come si lotta per il titolo. Stavolta spero di arrivare alla fine e prendermi il titolo.

Com’è Izan [Guevara] come rivale?

È al secondo anno nella categoria ed è un pilota molto rapido, grande lottatore nelle gare di gruppo. Un rivale molto forte e difficile da battere.

L’obiettivo di quest’anno è il Mondiale Moto3, poi la Moto2?

La mossa giusta sarebbe passare in Moto2 l’anno prossimo. Sono in Moto3 da quattro anni e sono pronto per il salto: sarà una categoria molto difficile, ma stiamo valutando le possibilità. Sarebbe bello fare il salto con GasGas e Aspar, ma dobbiamo parlarne.

Cosa pensi della situazione che sta vivendo Marc Márquez?

È durissima. Dopo anni molto positivi gli è toccato questo, credo non sia da augurare a nessuno. Non glien’è andata dritta una, anche con gli interventi è stato sfortunato. Certo hanno accelerato troppo le cose a Jerez, poi s’è infortunato e sono seguite più operazioni ed un brutto recupero, quindi ora si trova in questa situazione. Ma sono sicuro che tornerà più forte e spero il più presto possibile.

Se dovessi fare una scommessa sui futuri campioni delle tre categorie, chi diresti?

In Moto3 mi metto io. In Moto2 dico Aron Canet, in MotoGP punto su Fabio Quartararo.

