Moto3: Gresini Racing ritrova Gabriel Rodrigo a Portimao-2

Gresini Racing nuovamente al completo nel secondo round 2021 a Portimao. Gabriel Rodrigo ci sarà, anche se non ancora al top fisicamente.

Formazione di nuovo al completo a Portimao per Gresini Racing, che si appresta a vivere gli ultimi due eventi in Moto3. Non solo della stagione, ma della propria avventura in entry class, che si concluderà dopo il GP a Valencia. L’intenzione è quindi di chiudere questa esperienza nel miglior modo possibile, ritrovando Gabriel Rodrigo accanto a Jeremy Alcoba. Anche per loro però si tratterà degli ultimi appuntamenti di categoria, visto che l’anno prossimi entrambi passeranno in Moto2.

“Finalmente torniamo in pista!” Rodrigo commenta così la notizia del suo ritorno in azione. La spalla infortunata non si è ancora rimessa del tutto, ma la situazione sta migliorando. “La scorsa settimana ho potuto provare le mie condizioni in moto e, anche se non sarò al 100%, proveremo a correre.” Sottolineando in particolare che “Il problema potrebbe riguardare più che altro la forza e la resistenza nei cambi di direzione. Comunque sarò a Portimao!”

Affiancando Alcoba, anche lui un po’ acciaccato a livello fisico negli ultimi eventi disputati. Ma è pronto per le due sfide su due tracciati che apprezza molto, determinato a chiudere al meglio l’esperienza in classe minore. “Due tracciati che mi piacciono molto, Portimao in particolare. A Valencia poi sarà la mia ultima gara Moto3…Insomma tante emozioni, ma proveremo a dare il massimo per regalare al Team Gresini qualcosa di importante, ripagando la grande fiducia nei miei confronti.”