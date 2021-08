Deniz Öncü beffa tutti sul finale, ecco arrivare la sua prima pole mondiale. Il pilota turco di Tech3 precede Sergio García (caduto) e Romano Fenati.

Non tutti i piloti riescono a scrivere un pezzo di storia del Motomondiale. Oggi l’ha fatto Deniz Öncü, mettendo a referto la sua prima pole Moto3 in carriera, ma soprattutto la prima pole nel Campionato del Mondo per la Turchia! Il giovane pilota Tech3 vola sul finale di Q2, stampando il crono che gli vale questo storico risultato. Il #53 scatterà per la prima volta davanti a tutti, con accanto Sergio García (protagonista di un incidente finale e piuttosto dolorante…) e Romano Fenati. Gli orari del Gran Premio.

Q1: passano anche Fenati e Foggia

Primo turno di qualifiche con anche Romano Fenati e Dennis Foggia in azione, unici due italiani rimasti fuori dalla top 14 alla fine delle FP3. Come sempre ci sono quattro posti a disposizione per passare il turno. La lotta si fa serrata nei minuti finali, tutti cercano il miglior crono possibile per scalare la classifica. Entrambi i nostri portacolori mettono a referto un tempo sufficiente per chiudere in top 4, con loro accedono alla Q2 anche Tatsuki Suzuki e Gabriel Rodrigo.

Q2: Deniz Öncü scrive la storia!

Turno che inizia con una scivolata alla curva 3 per Sasaki, senza conseguenze. Si lotta per la pole position, quasi tutti entrano in pista da subito per approfittare al massimo dei minuti a disposizione. A referto anche un highside per Antonelli alla curva 10, il pilota viene portato al Centro Medico per controlli. A referto sul finale un altro incidente importante, protagonista stavolta García poco dopo essersi preso la pole provvisoria. Serve l’aiuto dei commissari per lasciare la pista, l’alfiere Aspar Team è davvero dolorante… Ma ecco che improvvisamente arriva Deniz Öncü: prima pole position personale, la prima anche di un pilota turco! Straordinario risultato a casa di KTM, con Sergio García e Romano Fenati a completare la prima fila.

Foto: motogp.com