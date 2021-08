Moto3 GP Stiria, Prove 2: Binder in testa, 1-2 Petronas con McPhee 2°

Duo Petronas al comando nel venerdì di libere in Austria. Darryn Binder stampa il miglior crono nelle FP2 e di giornata, segue John McPhee.

Prima giornata al Red Bull Ring nel segno di Darryn Binder. Il pilota sudafricano infatti piazza il crono di riferimento alla fine del secondo turno di prove libere, precedendo di appena 40 millesimi il compagno di box John McPhee. Distacchi come sempre ridottissimi, con una top 14 finora racchiusa in nemmeno sei decimi e che vede provvisoriamente in Q2 Romano Fenati, Dennis Foggia, Andrea Migno e Niccolò Antonelli, oltre al leader Moto3 iridato Pedro Acosta. Gli orari del Gran Premio di Stiria.

Prove libere 2

Si riparte dal crono di 1:37.143 stampato nelle prime libere da Sergio García, un tempo però che in pochi minuti viene abbassato da Binder e da Fenati. Turno a lungo piuttosto stabile, con questo duo al comando davanti ad Antonelli e Foggia, finché non abbiamo una segnalazione di pioggia leggera nei minuti finali della sessione. Ma non influenza particolarmente l’attività in pista, visto che è i tempi si abbassano ancora. È il duo Petronas Sprinta Racing a farsi vedere a conclusione del venerdì di libere, chiudendo con i due crono di riferimento. Darryn Binder è il migliore del turno, John McPhee segue, mentre Sergio García è terzo davanti a Romano Fenati ed a Dennis Foggia.

Foto: Petronas Sprinta Racing