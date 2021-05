Moto3 GP Jerez, Prove 3: Andrea Migno frantuma il record assoluto

Andrea Migno prende il volo nelle FP3: prima casella con annesso nuovo record a Jerez. Seguono Deniz Öncü e John McPhee.

Ultimo turno di prove libere Moto3 nel segno di uno dei nostri portacolori. Andrea Migno è imprendibile: per lui miglior crono del fine settimana, ma si tratta anche del nuovo record assoluto sul tracciato andaluso di Jerez. Inizia al meglio il sabato per l’alfiere Snipers, che chiude davanti a Deniz Öncü (incolpevole protagonista di un incidente finale) ed a John McPhee. In Q2 troveremo anche i nostri Niccolò Antonelli e Romano Fenati, mentre vedremo nel primo turno di qualifiche anche la rivelazione dei primi Gran Premi e leader provvisorio Pedro Acosta. Dalle 12:35 scatterà la doppia sessione per decidere la griglia di partenza.

Prove libere 3.

Come sempre, è il turno di libere più importante per decidere la top 14 che andrà direttamente in Q2. Sembra esserci qualche piccolo problema iniziale sulla Husqvarna di Fenati: riesce a ripartire poco dopo, ma non sarà un turno particolarmente brillante per lui. Qualche rischio per il migliore del primo giorno, Rodrigo, mentre finisce a referto invece una scivolata per Acosta alla curva Pedrosa, senza conseguenze per il giovanissimo pilota. Top 3 che nella prima parte del turno vede al comando Öncü davanti ad Artigas ed a Migno, ma con tempi ancora piuttosto alti rispetto al venerdì.

Registriamo anche una caduta per il rookie Fellon alla curva 2, con classifica quasi congelata prima che si inizi con i soliti stravolgimenti. Nei minuti finali in particolare serve piazzare il miglior crono possibile in ottica qualifiche, si comincia anche a scendere al di sotto dei riferimenti delle prime due libere. Anzi, ancora meglio: Andrea Migno riscrive il record assoluto, è il primo a scendere sotto il muro di 1:45 a Jerez! Segue Deniz Öncü, protagonista di un bel botto finale con García (che falcia il collega turco), mentre 3° è John McPhee,

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com