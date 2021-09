Moto3: Gabriel Rodrigo non disputerà il GP delle Americhe

Il team Gresini al via con un solo pilota ad Austin. Gabriel Rodrigo continua il recupero dopo la frattura rilevata nel corso del GP a Misano.

Il team Indonesian Gresini si presenterà con un solo pilota all’appuntamento ad Austin. Gabriel Rodrigo infatti non si unirà al gruppo e continuerà il suo processo di recupero. Ricordiamo, a Misano si è dovuto fermare per fortissimi dolori al braccio, tanto da non riuscire a restare in pista. I controlli svolti in seguito hanno poi mostrato una frattura alla testa dell’omero sinistro, nella zona della spalla. Di conseguenza il pilota argentino rimarrà fermo a casa, avanti con la riabilitazione puntando al secondo round Moto3 a Misano a fine ottobre. La squadra quindi si presenta con il solo Jeremy Alcoba al via.

Sembra siano alle spalle i guai alla mano sinistra riportati in seguito all’incidente ad Aragón, ora lo spagnolo può scoprire il Circuit of the Americas senza ulteriori intoppi. “Da due anni aspetto di conoscere questa pista e finalmente avrò l’occasione di farlo” ha sottolineato Alcoba. “In più non sono mai stato negli USA. Dalla Play Station posso dire che sembra un circuito adatto alle mie caratteristiche, ma può cambiare tutto una volta lì. La cosa positiva è che abbiamo ritrovato sensazioni positive sulla moto e in più arriveremo sicuramente meglio fisicamente con la mano sinistra che ogni giorno migliora un po’.”

