Moto3: Foggia si è staccato, è di nuovo un Mondiale spagnolo?

Ogni anno è una questione a sé, ma in Moto3 la situazione non è davvero rosea per i ragazzi italiani. Dennis Foggia in particolare che, come nel 2021, a metà campionato si trova staccatissimo dalla vetta della classifica iridata. Stavolta non c’è il solo Pedro Acosta, ma sono ben due gli spagnoli di riferimento: Sergio García e Izan Guevara, separati tra loro da soli tre punti. Una bella differenza rispetto al -67 dell’italiano dopo 11 Gran Premi…

Dennis Foggia, che è successo?

Un inizio di stagione frizzante, poi qualcosa è andato storto. Precisamente da quando il Mondiale Moto3 è approdato in Europa, con gli italiani praticamente spariti dalla zona podio. Riepiloghiamo la situazione: dopo il 7° posto in Qatar, Foggia brilla con una vittoria e due secondi posti tra Indonesia e le Americhe. A Portimao arriva un poi un mesto 8° posto, per poi precipitare a Jerez, dove continua l’incredibile tendenza a non portare a casa nemmeno un punto. In Francia è in pole position ma chiude a tre decimi dal podio, seguono ben due zeri: in Italia a causa di una visiera a strappo, in Catalunya invece lo tradisce la catena. Solo al Sachsenring arriva il primo podio europeo della stagione, ma ad Assen ecco un altro incidente, condizionato da un Muñoz troppo “vivace” (e poi sanzionato per un altro incidente) e forse da un po’ di foga dell’italiano. Sta di fatto che i due ragazzi spagnoli in vetta stanno sbagliando pochissimo, Foggia invece rischia nuovamente di perdere il treno mondiale. Sempre che non sia già partito…

García-Guevara, lotta “fraterna”

Giustamente il team Aspar si frega già le mani. Dopo 11 Gran Premi i suoi ragazzi sono letteralmente scappati per quanto riguarda la classifica Moto3 iridata. Sia Sergio García che Izan Guevara hanno sbagliato pochissimo in questa prima metà di campionato, basta guardare i risultati. Un solo zero a testa, tolto quello non hanno mai chiuso fuori dalle prime otto posizioni. Come risultati di rilievo sono praticamente identici, visto che entrambi hanno messo a referto tre vittorie ed altri quattro podi. García è arrivato in pausa estiva con 182 punti, Guevara ne ha accumulati 179: una lotta tutta in una squadra, come abbiamo visto ad esempio l’anno scorso ma nella categoria Moto2. A meno che non ci siano incredibili stravolgimenti nei prossimi 9 GP, si profila già il settimo iride spagnolo della classe Moto3, il terzo consecutivo dopo Arenas ed Acosta. L’unica cosa che manca è il nome del vincitore.

