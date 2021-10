Moto3: Dennis Foggia, la gara pazza che vale il 5° podio consecutivo

Primo podio ad Austin per Dennis Foggia, il 9° in questo suo 2021 a due facce. Ora è a -30 da Acosta: la lotta continua, ma mancano solo tre round.

Gran Premio Moto3 “rocambolesco” ad Austin, chiuso però con una nota tricolore in top 3. Dennis Foggia infatti ha conquistato la seconda piazza finale, mettendo a referto così il suo primo podio al Circuit of the Americas nelle tre edizioni da lui disputate. Prosegue così la sequenza di risultati di rilievo dell’alfiere Leopard Racing, che dal GP d’Austria non è più sceso dal podio. Anzi, partendo dal Mugello parliamo di due zeri ed otto piazzamenti sul podio, quattro dei quali sono vittorie. Il divario dal leader Acosta è sceso a 30 punti e mancano solo tre round. Che peccato per un inizio di campionato davvero da dimenticare…

Una partenza non proprio perfetta, il recupero delle posizioni perse, per poi ritrovarsi negli scarichi di Guevara passato al comando. Ma ecco il primo stop per il brutto incidente di Filip Salac, che l’ha bloccato proprio sul più bello… Una volta soccorso il pilota ceco di PrüstelGP, si riparte con un format diverso: decisa infatti una gara-sprint di soli 5 giri. “Sono partito con gomme nuove e sono riuscito a tenermi nel gruppo, andava bene e puntavo all’attacco nel giro finale” ha sottolineato il pilota italiano a motogp.com. Ma ecco di nuovo la bandiera rossa, stavolta per un botto ancora peggiore ma sempre senza conseguenze.

“Non sapevo cosa fosse successo” ha ammesso Dennis Foggia, che infatti si trovava più avanti. Alla fine dei conti però ecco il secondo posto, arrivato alla fine di “gara-1” ad Austin. Come detto, è il suo primo podio al COTA, nonché un’altra dimostrazione del ritrovato stato di forma. “Sono punti molto importanti per il campionato” ha sottolineato. “Soprattutto ricordando i sei zeri nella prima parte di stagione…” Battaglia ancora viva? “Sì, stiamo ancora lottando. Sarà certo difficile, ma sono sempre concentrato su una gara alla volta a caccia del miglior risultato possibile, poi vedremo.”

Foto: motogp.com