Moto3: Dennis Foggia, doppia festa in Catalunya tra podio e rinnovo

Dennis Foggia, ritorno sul podio a Barcellona. "Gara pazza! Peccato per il finale..." Un terzo posto per festeggiare anche il rinnovo 2021 con l'attuale team.

Dennis Foggia festeggia il fresco rinnovo con Leopard Racing con un bel podio in Catalunya. Dopo la vittoria a Brno, riesce ad essere nuovamente protagonista in questa complessa stagione Moto3. La rimonta, la lunga battaglia nelle prime posizioni, un piccolo errore finale che gli impedisce di lottare fino alla fine per la vittoria. Alla fine chiude con un ottimo 3° posto, ad appena 157 millesimi dal vincitore Binder ed a pochi centesimi dal connazionale Arbolino.

“Una gara pazza, soprattutto negli ultimi giri e con le gomme ormai finite. Avevo spinto tanto fin dal via…” Soprattutto per risalire: scattava dal 13° posto in griglia Moto3, in aggiunta la partenza è stata tutt’altro che memorabile. Ma aveva raggiunto presto il gruppo di testa. “Un peccato che sul finale mi abbiano superato e non sia riuscito a tenere la prima posizione. Ma sono contento, anche per il rinnovo per la prossima stagione. Ringrazio tutta la squadra e la mia famiglia.”