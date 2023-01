Moto3: Deniz Oncu, infortunio ed intervento alla mano destra

Il 2022 non era finito nel migliore dei modi per Deniz Oncu. Il futuro pilota di punta di KTM Ajo infatti era incappato in un infortunio alla mano destra, un problema infine sistemato con un intervento. Il 19enne turco è finito sotto i ferri questa mattina presso l’ospedale Anadolu, per risolvere la frattura del primo metacarpo riportata nei giorni scorsi. Ora Oncu osserverà un periodo di riposo (non ancora stabilito, ma si parla di qualche settimana), per poi prepararsi per la prossima stagione Moto3.

“Ho avuto un piccolo incidente in allenamento e mi sono fratturato la mano destra. Ora dovrò recuperare, vedremo come andrà nei prossimi giorni.” Tre giorni fa Deniz Oncu aveva spiegato così il problema via social, ma alla fine s’è deciso per un’operazione. Ci hanno pensato il dottor Özcan Koçanlı, specialista in ortopedia e traumatologia dell’ospedale turco, ed il suo staff. Come accennato, periodo di recupero ancora da valutare, fortunatamente c’è tempo prima dei test di avvicinamento alla stagione 2023.

Foto: Red Bull KTM Ajo