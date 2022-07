Non è mai semplice emergere una volta arrivati nel Motomondiale. Certo non mancano le eccezioni: basta guardare alla Moto3 2021 ed a Pedro Acosta, l’esordiente subito campione del mondo. Ma negli anni non sono mancati comunque rookie capaci di salire presto sul podio mondiale. Anche quest’anno i debuttanti non mancano nella categoria minore, ma ce n’è uno in particolare che ha già scosso la categoria. Il “ritardatario” David Muñoz, costretto a saltare svariati GP per limiti d’età ma già salito sul podio mondiale.

Confermata così una tendenza costante, ovvero quella di vedere sempre (almeno) un esordiente sul podio. Nell’attuale Moto3 ci sono riusciti anche alcuni italiani: Celestino Vietti, Dennis Foggia, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini e Romano Fenati hanno tutti conquistato almeno un podio nel loro primo anno mondiale completo. Quest’anno la tendenza poteva saltare: l’unico che ci era andato davvero vicino in più di un’occasione, Diogo Moreira, è incappato in alcuni errori che gli hanno impedito di raggiungere quel risultato.

Al Mugello però è arrivato l’ultimo degli esordienti: David Muñoz, 16 anni compiuti solamente lo scorso 15 maggio, quindi a stagione più che cominciata. Un concentrato di grinta, carattere e talento che ci ha messo poco a farsi vedere in alto: già al debutto in Italia va a punti, brilla poi nel secondo GP in Catalunya. Il ragazzino andaluso di BOE Motorsport è già sul podio, 2° a meno di due secondi dal vincitore Izan Guevara. Ma gioventù a volte vuol dire anche il rischio correre con foga eccessiva, quella che s’è vista ad Assen, ultimo evento prima della pausa estiva.

Da dire però che anche in quell’occasione era nuovamente in lotta per le zone alte. Anzi, era in un’ottima posizione per giocarsi la vittoria. Niente male per un giovane approdato nel Mondiale Moto3 da appena quattro Gran Premi… La classifica degli esordienti poi parla chiaro: Muñoz, nonostante lo zero nei Paesi Bassi ed i primi 7 GP visti dal divano di casa, è in quarta posizione a 16 lunghezze dal capoclassifica Holgado. Aveva già fatto vedere belle cose nei campionati minori, ora è certamente uno degli esordienti più interessanti del campionato.

Foto: motogp.com