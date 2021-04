Moto3: Darryn Binder, doppio podio a Losail. “Mai sentito così forte”

Darryn Binder per due volte sul podio nel doppio evento di apertura del 2021. Spezzata la 'maledizione del Qatar', è il suo miglior inizio di stagione di sempre.

Mentre la sfortuna sembra abbattersi su McPhee (due cadute in due GP, in entrambi i casi falciato da altri), si sorride dall’altra parte del box Petronas. Darryn Binder infatti ha messo a referto due podi nel doppio evento Moto3 a Losail. Il pilota sudafricano ha spezzato una sorta di ‘maledizione del Qatar’, che in precedenza l’aveva visto tre volte ritirato e due volte fuori dai punti, con solo un 13° posto come risultato di rilievo. Stavolta invece ha chiuso 3° e 2°, decisamente il miglior inizio di stagione mai avuto.

“Una gara decisamente pazza!” è il commento del sempre sorridente alfiere Petronas Sprinta Racing. Una volta di più c’è stato un gran gruppo di battaglieri piloti dal via fino al traguardo, tutti però messi in riga da un piccolo esordiente… “Nell’ultimo giro ho cercato di sferrare l’attacco a Pedro [Acosta], ma non ci sono riuscito.” Al ragazzino spagnolo sono bastati 39 millesimi per scrivere la storia, ma Binder non è deluso, anzi. “Sono felice dei due podi consecutivi! La moto era fantastica e ringrazio il team, non mi sono mai sentito così forte in questa categoria. Non vedo l’ora di andare in Portogallo.”

Certo soddisfazione anche nel team per i risultati del nuovo acquisto. “Darryn ha guidato stupendamente” ha sottolineato Johan Stigefelt. “Aggressivo, sempre in lotta nelle prime posizioni.” Peccato per qualche sbavatura nel giro finale. “Ha commesso un piccolo errore, perdendo un po’ da Acosta. Era troppo indietro per riuscire a superarlo all’ultima curva.” Ma certo rimane la soddisfazione per un doppio podio come inizio di stagione. Ricordiamo che l’anno scorso ha messo a referto due podi nell’intero 2020, il suo miglior mondiale finora… Sarà un campionato lungo e Binder è determinato a fare il ‘salto di qualità’.

Foto: Petronas Sprinta Racing