Darryn Binder, una gran rimonta dal 25° posto in griglia. Ha lottato fino alla fine per il podio, mancandolo di poco. "Un 4° posto molto promettente."

In Moto3 senza dubbio Darryn Binder ha realizzato una partenza pazzesca, portando a termine una gara da protagonista. Non è da tutti riuscire a passare dal 25° posto in griglia all’8° in poche curve, ma è questo ciò che ha fatto il pilota CIP. Da quel momento ha lottato fino alla bandiera a scacchi per il podio: è 5° al traguardo, poi 4° per una penalità ad un altro pilota. Un bel passo avanti rispetto allo zero a Losail ed al 18° posto nel primo round a Jerez.

Ora serve migliorare sensibilmente in qualifica, ma la sensazione è che il giovane pilota sudafricano, con maggiore costanza, sia in grado di dire la sua in più di un’occasione nel corso di questa stagione. “È andata decisamente meglio rispetto al primo weekend a Jerez” ha dichiarato Binder a gara conclusa. “Ho ancora problemi ad avvicinarmi ai primi in qualifica, ma sono riuscito a migliorare nel warm up [chiuso al comando, ndr].”

In gara, come detto, l’impressionante rimonta e la battaglia tra i primi: erano rimasti solo in sei negli ultimi giri, lui compreso. “Ho dato il massimo, ma per colpa di un pilota [il rookie Alcoba, poi sanzionato, ndr] non sono riuscito a salire sul podio. Nella rimonta le mie gomme poi avevano sofferto molto: partire davanti avrebbe aiutato, ma il 4° posto è molto promettente. Ora dobbiamo continuare a mantenere un buon ritmo anche a Brno.”