L'Autódromo do Algarve di Portimao ha ospitato la presentazione del team CIP. Stagione 2022 con la conferma Kaito Toba ed il rookie Joel Kelso.

Appena conclusa la prima giornata di test ufficiali a Portimao, ecco la presentazione ufficiale. Ieri sera infatti il team CIP – Green Power di Alain Bronec si è presentato ufficialmente dal box installato all’Autódromo do Algarve, dando così il via alla sua stagione Moto3 2022. Con una formazione rinnovata a metà: la conferma è Kaito Toba, affiancato quest’anno dalla giovane promessa australiana Joel Kelso (il suo profilo). Un binomio interessante, con cui si punta a fare bene in questa nuova annata mondiale in entry class.

Per Kaito Toba in particolare si tratterà della sesta stagione nella categoria Moto3, la seconda con CIP. Assieme pilota e team hanno ottenuto un podio l’anno scorso, il terzo assoluto per il giapponese classe 2000. Per quest’anno “L’obiettivo è rimanere costantemente in top 6 in gara, lottando sempre in alto.” Dall’altra parte del box ecco Joel Kelso, che ha disputato nel 2021 quattro gare come sostituto proprio in questa squadra. Nel GP di Algarve ha chiuso 14°, conquistando i primi punti. “Sono contento di lavorare di nuovo con questa squadra, c’è grande potenziale e possiamo fare bene assieme. Non vedo l’ora di cominciare.”

Foto: CIP – Green Power