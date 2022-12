Moto3 Chi vince nel ’23? Romano Fenati stavolta o mai più

Abbiamo analizzato i possibili osservati speciali della Moto2, ora guardiamo la Moto3, dove Romano Fenati si gioca forse l’ultima carta Mondiale. I tre maggiori protagonisti della scorsa stagione, ovvero Guevara, Garcia e Foggia, cambiano categoria l’anno prossimo. Ma ci sono anche alcuni giovani rimasti fuori, mentre altri veterani passano ad un differente campionato. Sarà quindi un 2023 interessante e ricco di incognite in classe minore, chi potrebbe emergere maggiormente? I primi nomi non sono di due spagnoli, tutto da vedere poi per i possibili italiani protagonisti, ma non mancheranno certo le sorprese.

Sasaki e Oncu sugli scudi?

Togliendo la top 3 di quest’anno, sono loro i primi due nomi della lista. Ayumu Sasaki e Deniz Oncu sono reduci dalla loro migliore stagione mondiale, anche se il secondo ancora rincorre la prima vittoria in campionato. Il giovane giapponese ha finalmente trovato la quadra quest’anno e, se non ci sono intoppi, rimane il pilota da tenere d’occhio. Idem il giovane pilota turco, ‘promosso’ nel team di Aki Ajo, che quindi ripone in lui le sue maggiori speranze. Attenzione però anche ad alcuni giovani esordienti già in bella evidenza quest’anno: il brasiliano Diogo Moreira, miglior debuttante 2022, più gli spagnoli Daniel Holgado, David Munoz e Ivan Ortola. Due soli sono già saliti sul podio, ma tutti e quattro si sono ben comportati in questo 2022, mostrando cose interessanti. Tutto da vedere poi per i ragazzi delle altre squadre, tra piloti più esperti e giovani promesse: vedremo se si verificherà qualche exploit.

Gli italiani al via

Il maggiore osservato speciale in casa Italia rimane Romano Fenati, che nel 2023 inizierà il suo terzo periodo in classe minore. Il ritorno in Moto2 non è stato particolarmente fortunato, il 26enne ascolano ripartirà di nuovo con Snipers Team in Moto3. Da esperto della categoria qual è, ci si aspetta di vederlo di nuovo in evidenza… Vedremo poi la progressione di Stefano Nepa, determinato a non lasciarsi condizionare dall’importante infortunio accusato in Malesia. E Riccardo Rossi? L’alfiere SIC58 Squadra Corse deve trovare maggiore costanza, vedremo se il 2023 sarà l’anno giusto per questo passo avanti. Punto di domanda invece per Matteo Bertelle, quest’anno al debutto ma attivo solo per metà stagione prima di incappare in un grave infortunio. Possiamo ritenerlo un “mezzo esordiente” l’anno prossimo, mentre Filippo Farioli sarà un debuttante a tutti gli effetti.

Tutti gli esordienti

L’attenzione si concentra inevitabilmente su chi quest’anno ha scritto la storia nei campionati minori. José Antonio Rueda (17 anni) è diventato il primo pilota a trionfare sia in Rookies Cup che in JuniorGP. Un altro interessante prodotto della ‘cantera’ spagnola chiamato ora alla prova mondiale, vedremo come si comporterà. Pronto al via anche il suo grande avversario in Rookies Cup, Collin Veijer, ma c’è anche il campione 2021 David Alonso che, nonostante i 16 anni, può debuttare a tempo pieno. David Salvador ha ora l’occasione di disputare una stagione completa dopo anni di sostituzioni, infine c’è il rookie più “vecchio”, il 23enne Syarifuddin Azman, reduce da un anno da protagonista in JuniorGP. Tutti ragazzi di talento (i loro profili), solo la pista però ci dirà chi riuscirà ad adattarsi al meglio in Moto3.

Entry list Moto3 2023

GasGas Aspar Team: Ryusei Yamanaka-David Alonso

Leopard Racing: Tatsuki Suzuki-Jaume Masiá

Snipers Team: Matteo Bertelle-Romano Fenati

Red Bull KTM Ajo: Deniz Öncü-José Antonio Rueda

Red Bull KTM Tech3: Daniel Holgado-Filippo Farioli

SIC58 Squadra Corse: Riccardo Rossi-Kaito Toba

CFMoto PrüstelGP: Xavi Artigas-Joel Kelso

MTA Team: Stefano Nepa-Ivan Ortolá

Honda Team Asia: Mario Suryo Aji-Taiyo Furusato

Husqvarna Intact GP: Ayumu Sasaki-Collin Veijer

CIP-Green Power: Lorenzo Fellon-David Salvador

MT Helmets-MSi: Diogo Moreira-Syarifuddin Azman

BOE Motorsports: David Muñoz-Ana Carrasco

VisionTrack Racing Team: Scott Ogden-Joshua Whatley

Foto: motogp.com