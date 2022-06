Moto3 Catalunya, Prove 3: guizzo di Foggia, Migno e Bertelle in Q2

Zampata tricolore per cominciare il sabato in Catalunya. Dennis Foggia piazza il miglior crono del fine settimana nell’ultima sessione di prove libere, l’unico a scendere sotto il muro di 1:48 in questa sessione. Lo segue il leader Moto3 Sergio García, bella terza piazza per il sostituto David Salvador, da registrare l’accesso diretto alla Q2 anche di Andrea Migno e di Matteo Bertelle. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del Gran Premio.

Prove Libere 3

Si riparte da Izan Guevara al top nella prima giornata del GP Catalunya dopo aver comandato entrambe le libere del venerdì. Si è fermato dopo le FP1 invece Diogo Moreira: l’esordiente brasiliano ci ha provato, ma il suo polso sinistro infortunato al Mugello l’ha costretto a fermarsi dopo sei giri. Il team spera di ritrovarlo al Sachsenring, ma le sue condizioni verranno nuovamente valutate nei prossimi giorni. Casco speciale per Ana Carrasco, che ricorda l’amico Luis Salom, scomparso 6 anni fa proprio su questa pista.

Prima parte del turno piuttosto tranquilla, nella seconda metà invece i tempi si abbassano e si comincia a vedere qualche cambiamento. Come sempre definitivo una volta concluso l’assalto finale, con la classifica ben diversa rispetto a quanto osservato nella prima giornata di prove libere Moto3. Alla fine ci pensa l’italiano Dennis Foggia, che arriva il Q2 con il tempo di riferimento su un quartetto tutto spagnolo.

La classifica FP3

La classifica Moto3 combinata

