Moto3 Catalunya, Prove 2: Izan Guevara si conferma, Foggia a +0.023

Il venerdì in Catalunya è legato ad un solo nome in Moto3. Izan Guevara infatti svetta anche nella seconda sessione di prove libere, con Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki davvero vicinissimi. Tempi però più alti rispetto al mattino, ma cambia poco visto che era sempre il #28 del Aspar Team il migliore in classifica. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 2

La prima notizia è che Diogo Moreira è fuori dal GP. Il rookie brasiliano si è operato appena tre giorni fa per rimediare alla lesione alla mano destra riportata al Mugello, ma ha voluto provare. Appena sei giri per lui nelle prove libere 1, capendo così di non essere in grado di continuare. Ora serve riposo in vista della tappa al Sachsenring tra due settimane, MT Helmets-MSi va avanti con il solo Ryusei Yamanaka.

Si riparte dal duo spagnolo Guevara-Holgado, al comando al mattino davanti a Foggia. A referto presto una scivolata per Suzuki, a terra alla curva 5, mentre la classifica iniziale prevede proprio lo stesso trio delle FP1 in vetta. Tempi decisamente più alti a causa del caldo pomeridiano a Barcellona, fino alla zampata di Guevara nella seconda parte del turno: è l’unico a scendere sotto il muro di 1:49, con Foggia 2° ed unico sotto 1:50, mentre in 3^ piazza c’è il rookie Bertelle. A referto un problema tecnico per Whatley nei minuti finali, mentre tiene l’alfiere Aspar davanti alla coppia Leopard, con distacchi ridottissimi.

La classifica FP2

La classifica Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti