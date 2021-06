Moto3 Catalunya, Prove 2: Gabriel Rodrigo top del turno e del venerdì

Gabriel Rodrigo stampa il miglior crono del venerdì nel secondo turno di libere. A seguire Darryn Binder a 78 millesimi, terzo Romano Fenati.

Primo giorno al Circuit de Barcelona-Catalunya che si chiude nel segno di Gabriel Rodrigo. L’alfiere della struttura creata da Fausto Gresini svetta nelle seconde libere Moto3 del venerdì, con Darryn Binder secondo e staccato di appena 78 millesimi. In terza piazza c’è il migliore degli italiani, Romano Fenati, ma troviamo provvisoriamente in top 14, e quindi in Q2, anche Andrea Migno, Stefano Nepa, Niccolò Antonelli e Riccardo Rossi.

Prove libere 2

Scatta il turno sotto un cielo più nuvoloso, ma poco dopo abbiamo anche un bel botto per Öncü, finito nella ghiaia della curva 2 dopo un highside. Anche il rookie Izdihar invece è a terra poco dopo, per lui una scivolata alla curva 13. A referto anche il primo incidente di Holgado, ricordiamo all’esordio mondiale, alla curva 8. Rodrigo si mantiene a lungo in testa alla classifica, ma come sempre dobbiamo attendere gli ultimi minuti per avere la classifica veritiera. Qualcuno abbassando i tempi ottenuti nel turno mattutino, altri invece no. Ma al comando c’è sempre l’alfiere Gresini: Gabriel Rodrigo è il migliore del venerdì, seguito da Darryn Binder e da Romano Fenati.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com