Moto3 Catalunya: Izan Guevara in trionfo, Dennis Foggia KO

Un’altra gara senza italiani sul podio, con gli spagnoli che invece volano via. Su tutti Izan Guevara, che nelle tornate finali ha lo spunto giusto per scappare e cogliere una bella vittoria in casa. Gran gara per il #28 del Aspar Team, mentre per le restanti posizioni del podio è lotta serrata fino alla bandiera a scacchi. Alla fine un super David Muñoz, appena alla seconda gara mondiale, coglie uno strepitoso primo podio, 2° per 10 millesimi su Tatsuki Suzuki. Quarto posto per il leader Moto3 Sergio García, che allunga ancora grazie al guaio meccanico che costringe Dennis Foggia al ritiro… Ecco com’è andata la corsa in Catalunya, con la classifica generale aggiornata.

La gara

Ottimo scatto sia di Foggia che di Öncü, appaiati fino alla prima curva, con il poleman però che passa in testa. Ma arrivano subito anche gli Aspar e Rossi tra i due, si uniscono pure tanti altri. Si forma così l’atteso folto gruppo in aperta battaglia, un lungo trenino che comprende circa metà griglia Moto3. A 15 giri dalla fine però un incredibile colpo di scena: Dennis Foggia rallenta di colpo e si sposta nella via di fuga della curva 10. Stavolta è la sua moto ad abbandonarlo: la sfortuna si abbatte di nuovo sull’italiano, che porta a casa un altro zero pesantissimo… Due giri dopo il gruppo si sgrana ancora di più a causa di un triplo incidente alla curva 10: Yamanaka colpisce al posteriore Salvador, trascinando poi con sé nella ghiaia anche Holgado che lo seguiva. Brividi per il sostituto del Max Racing Team, a terra in traiettoria ma fortunatamente evitato dai piloti in transito.

Giornata nera per Honda Team Asia, che in pochi attimi vede a terra sia Aji che Furusato… In testa sono rimasti in sette, da sottolineare anche la presenza dell’agguerrito David Muñoz, appena al suo secondo GP mondiale, e di Adrián Fernández, 24° al via! Long Lap Penalty per Migno, ma qualcosa non sta funzionando ed a 7 giri dalla fine l’italiano torna al box. Sanzione anche per Fellon, Carrasco e Rossi per limiti di pista, finale prematuro per Uriarte caduto alla curva 2 e per Toba (quand’era in top ten) alla curva 10. Izan Guevara però ne ha di più e vola via, è un netto trionfo per il #28 del Aspar Team! Battaglia a tre invece per le restanti posizioni del podio. Sergio García, David Muñoz e Tatsuki Suzuki non si risparmiano, alla fine il rookie si prende un incredibile 2° posto sul giapponese di Leopard! Non è giornata invece per gli italiani… Aggiunta finale di tre secondi per Fellon e Rossi per non aver scontato le sanzioni.

La classifica

La classifica Moto3 iridata

Foto: Valter Magatti