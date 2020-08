Gabriel Rodrigo si assicura il miglior crono nelle prime libere a Brno. Seguono Kaito Toba e Raúl Fernández, 4° Dennis Foggia.

Primo turno di prove libere a Brno che si chiudono con Gabriel Rodrigo in testa alla classifica. L’alfiere del team di Fausto Gresini stampa il suo miglior crono nei secondi finali, sopravanzando il duo Red Bull KTM Ajo, protagonista per tutta la sessione. Dietro a Kaito Toba e Raúl Fernández c’è il primo degli italiani, Dennis Foggia, top ten anche per Arbolino, Fenati e Rossi. Prove libere 2 al via alle 13:15.

Il clima è più ‘fresco’ rispetto a due settimane fa: 25° C nell’aria, 28° C sull’asfalto. Il leader iridato Arenas si presenta non proprio al meglio dopo l’incidente in gara a Jerez. Una volta salito in moto infatti il dolore era ben più forte: da vedere come gestirà questo fine settimana, primo di tre GP consecutivi. Rientra López, fermato da un malore due settimane fa ma ora perfettamente a posto. Ricordiamo poi Vietti con una mano ancora ‘rattoppata’ dopo il problema sul podio in Andalucía.

In pista il duo Red Bull KTM Ajo inizia a farsi vedere fin da subito, mentre dopo pochi minuti il poleman e vincitore dell’ultimo GP, Suzuki, scivola alla curva 13. Qualche problema a metà turno sulla Honda di García, che rallenta improvvisamente per poi rientrare al box. Registriamo una doppia caduta per Masiá, oltre ad un incidente finale per il rookie Dupasquier, mentre cambiano le posizioni al comando: Gabriel Rodrigo passa in testa, Kaito Toba e Raúl Fernández completano la top 3.

