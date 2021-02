Moto3: Boé Owlride si presenta, ecco i colori 2021 per Rossi e Nepa

Abbiamo una prima presentazione per quanto riguarda una squadra Moto3. A Siviglia Boé Owlride ha ufficialmente dato il via alla stagione 2021 mostrando le livree delle due moto che guideranno Riccardo Rossi e Stefano Nepa. Una coppia rinnovata a metà, un duo tutto tricolore rispettivamente di 18 e 19 anni, con cui si punterà ad essere sempre più protagonisti.

Gli obiettivi sono chiari. “Per il 2021, piazzarsi costantemente in top ten” ha dichiarato il boss José Gutiérrez Boé. “Sono due piloti molto giovani, raggiungere quest’obiettivo sarebbe già un buon punto di partenza.” Ma si guarda anche più in là. “Direi che nel 2022 potremmo pensare a lottare costantemente per il podio e, perché no, magari per il campionato.” La sfida è lanciata.