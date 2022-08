Terzo turno di prove libere Moto3 con il nuovo record assoluto del tracciato. Ci pensa Deniz Öncü, che riscrive il precedente miglior crono ed arriva il Q2 come pilota di riferimento. Nessun problema per il trio al comando della classifica iridata, ampiamente in top 14, ma vale lo stesso anche per Nepa e Rossi, qualificati assieme a Foggia. Ecco com’è andata la sessione più importante in ottica qualifiche.

Prove 3

Si ricomincia da Dennis Foggia al comando della classifica dei tempi. È stato lui infatti il migliore del venerdì al Red Bull Ring, serve confermarsi per accedere direttamente alla Q2. Stesso discorso anche per Stefano Nepa e Riccardo Rossi, che ieri nelle FP2 si sono presi la top ten combinata. Izan Guevara e Sergio Garcia invece sono ai margini della classifica utile per il secondo turno di qualifiche. La mattinata del sabato però comincia su pista asciutta, quindi i tempi possono ancora cambiare. Nella prima parte del turno si migliorano solo in cinque, i cambi iniziano ad esserci nell’ultimo quarto d’ora. A referto un highside per Jaume Masiá nella nuova chicane, scivola poi anche Tatsuki Suzuki alla curva 3. È lotta serrata sul finale, vola al comando Deniz Öncü, autore del nuovo record assoluto del tracciato austriaco! Farebbe meglio Ayumu Sasaki, ma un evidente passaggio sul verde provoca la cancellazione del giro. L’alfiere Max Racing Team è comunque 2° davanti a Izan Guevara.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: Valter Magatti