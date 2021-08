Izan Guevara svetta nelle FP3, miglior crono dei due giorni per il rookie su Deniz Öncü e Sergio García. Turno con 23 piloti in meno di un secondo!

Ultima sessione di prove libere dai tempi molti vicini, ma anche con un finale ricco di manovre non proprio consone… Ma si fa vedere il rookie Izan Guevara, che piazza la sua GasGas davanti a tutti non solo nel turno, ma in classifica combinata. Seguono molto da vicino Deniz Öncü e Sergio García, un po’ più indietro il leader Moto3 Pedro Acosta, visto che passa in Q2 col 14° ed ultimo crono utile. Gli unici italiani passati direttamente al secondo turno di qualifiche sono Dennis Foggia e Romano Fenati. Gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Ricordiamo che ieri Sergio García è stato squalificato dalle FP2 per aver utilizzato uno pneumatico posteriore non presente nella sua gamma regolamentare. Oltre a cancellare i suoi tempi, una gomma non utilizzata, ma della stessa specifica, gli è stata tolta. Pochi minuti dal via ed ecco che abbiamo un contatto tra Yamanaka e Rodrigo, entrambi finiti a terra (qui le immagini). L’incidente finisce sotto la lente d’ingrandimento degli Stewards, a referto poi una scivolata per Binder alla curva 4. Qualche brivido in più però arriva in seguito con un violento highside per Sasaki alla curva 1: il pilota giapponese rimane in pista, ma in quel momento non c’è nessuno dietro e l’alfiere Tech3 si rialza senza problemi. Non manca anche un contatto tra Acosta ed Öncü, senza conseguenze per i due ragazzi KTM e con in seguito un lungo in solitaria del pilota turco. La buona notizia per lui è che aveva appena stampato il tempo di riferimento in classifica combinata. Sul finale di turno non mancano ‘rallentamenti’, giochi di scie, contatti, vedremo se arriveranno sanzioni… L’ultimo assalto premia il rookie Izan Guevara, che realizza il miglior crono dei due giorni staccando di pochi centesimi Deniz Öncü e Sergio García.

Per i tuoi massaggi Thai

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com